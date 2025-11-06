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8.0
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Шива
8.0
Шива
, 1989
Shiva
Индия / боевик, криминал, драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
8.0
В ролях
Nagarjuna Akkineni
Shiva
Amala Akkineni
Asha
Raghuvaran
Bhavani
J.D. Chakravarthi
J. Durga Rao
Murali Mohan
Shiva's Brother
Subhalekha Sudhakar
Mallik
Таникелла Бхарани
Nanaji
Радж Зутши
Пареш Раваль
Рохини Хаттангди
Ифтекхар
Beena Banerjee
Режиссер
Рам Гопал Варма
Сценарист
Рам Гопал Варма
,
Таникелла Бхарани
,
Икбал Дуррани
,
Azam
Композитор
Илаяраджа
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 41 минута
Год выпуска
1989
Производство
Annapurna Studios, S.S. Creations
Другие названия
Shiva, Siva, Udhayam, Шива
Еще
Рейтинг фильма
8.0
Оцените
10
голосов
8
IMDb
Обновлено 6 ноября 2025
Отзывы о фильме
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