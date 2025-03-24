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Flophouse America
7.4
Flophouse America
, 2025
Flophouse America
США, Норвегия, Нидерланды / документальный / 18+
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О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
7.4
Пойду
0
Не пойду
0
Режиссер
Monica Strømdahl
Сценарист
Monica Strømdahl
Композитор
Andreas Ihlebæk
,
Marius Troy
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США / Норвегия / Нидерланды
Продолжительность
1 час 20 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
24 марта 2025
Дата выхода
19 июня 2025
Нидерланды
16
30 января 2026
Норвегия
Сборы в мире
$18 394
Производство
Fri Film
Другие названия
Flophouse America, Mikal, aufwachsen und nicht aufgeben, Mikal, grandir et s'en sortir, Амерыка начлежак
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Рейтинг фильма
7.4
Оцените
10
голосов
7.3
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Обновлено 6 ноября 2025
Отзывы о фильме
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