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Постер фильма Flophouse America
7.4
Киноафиша Фильмы Flophouse America
7.4

Flophouse America

, 2025
Flophouse America
США, Норвегия, Нидерланды / документальный / 18+
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Постер фильма Flophouse America
7.4
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Режиссер Monica Strømdahl
Сценарист Monica Strømdahl
Композитор Andreas Ihlebæk, Marius Troy
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Норвегия / Нидерланды
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 24 марта 2025
Дата выхода
19 июня 2025 Нидерланды 16
30 января 2026 Норвегия
Сборы в мире $18 394
Производство Fri Film
Другие названия
Flophouse America, Mikal, aufwachsen und nicht aufgeben, Mikal, grandir et s'en sortir, Амерыка начлежак

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 6 ноября 2025

Отзывы о фильме

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