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Витя Бодров приглашается в суд по делу своего отца, замешанного в крупных махинациях. Ловко подстраиваясь под «шестидесятников» и любящего отца, тем не менее Дмитрий Иванович Бодров будет разоблачен на скамье подсудимых. На прощанье он успеет сказать сыну: «Я ни в чем не виноват...». Но Виктору этот выкрик будет не понятен. Попав из здания суда на солнечный свет, подросток сразу попадет в руки Бритого. А вместе с ним за Бритым потянутся и друг Виктора, и ближайшая подруга...