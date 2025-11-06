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Постер фильма Трагедия в стиле рок
6.1
Киноафиша Фильмы Трагедия в стиле рок
6.1

Трагедия в стиле рок

, 1989
Tragediya v stile rok
СССР / криминал, драма / 18+
Постер фильма Трагедия в стиле рок
6.1

О фильме

Витя Бодров приглашается в суд по делу своего отца, замешанного в крупных махинациях. Ловко подстраиваясь под «шестидесятников» и любящего отца, тем не менее Дмитрий Иванович Бодров будет разоблачен на скамье подсудимых. На прощанье он успеет сказать сыну: «Я ни в чем не виноват...». Но Виктору этот выкрик будет не понятен. Попав из здания суда на солнечный свет, подросток сразу попадет в руки Бритого. А вместе с ним за Бритым потянутся и друг Виктора, и ближайшая подруга...

В ролях

Алексей Шкатов
Viktor Bagrov
Ольга Алешина
Lena Kozlova
Сергей Карленков
Genrikh
Татьяна Лаврова
Татьяна Лаврова
Toma
Валентин Никулин
Валентин Никулин
Dmitriy Ivanovich's Friend
Альберт Филозов
Альберт Филозов
Dmitriy Ivanovich's Friend
Борис Хмельницкий
Борис Хмельницкий
Dmitriy Ivanovich's Friend
Антонина Дмитриева
Mariya Stepanovna
Светлана Брагарник
Светлана Брагарник
Виталий Шаповалов
Сергей Курёхин
Aleksey Maslov
Kassius
Режиссер Савва Кулиш
Сценарист Савва Кулиш
Композитор Сергей Курёхин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна СССР
Продолжительность 2 часа 47 минут
Год выпуска 1989
Производство Мосфильм, Vremya
Другие названия
Tragediya v stile rok, Трагедия в стиле рок, Huumeinen tragedia, Tragedy, Rock Style, Tragedy in the Rock Style

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Обновлено 6 ноября 2025

Отзывы о фильме

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