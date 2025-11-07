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6.8
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A Little While
6.8
A Little While
, 2025
Ithiri Neram
Индия / комедия, мелодрама / 18+
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О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
6.8
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Рошан Мэтью
Anish Thomas
Зарин Шихаб
Anjana S Kumar
Нанду
Rajan Kunnukuzhi
Ананд Манмадхан
Chanchal Kachani
Jeo Baby
Sanal
Krishnan Balakrishnan
Akhilesh GK
Amal Krishna
Manoharan
Sarita Nair
Режиссер
Prasanth Vijay
Сценарист
Vishak Shakti
Композитор
Basil C J
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 17 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
7 ноября 2025
Дата выхода
7 ноября 2025
ОАЭ
18TC
Производство
Mankind Cinemas, Einstin Media, Symmetry Cinemas
Другие названия
Ithiri Neram, A Little While
Еще
Рейтинг фильма
6.8
Оцените
15
голосов
6.2
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Лучшие комедии
Обновлено 6 ноября 2025
Отзывы о фильме
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