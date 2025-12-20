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8.6
Ребекка: Бекки Джи - Трейлер
Киноафиша Фильмы Ребекка: Бекки Джи
8.6

Ребекка: Бекки Джи

, 2025
Rebbeca: Becky G
музыка / 18+
Трейлеры
8.6
Ребекка: Бекки Джи - Трейлер
Ребекка: Бекки Джи  Трейлер

О фильме

REBBECA — это кинематографическое погружение в историю Бекки Джи — одного из самых ярких музыкальных голосов этого поколения. Работая над своим самым личным на сегодняшний день проектом — дебютным альбомом Música Mexicana — Бекки глубоко погружается в свои истоки, вновь переживая прекрасные воспоминания и моменты, которые стали для неё переломным моментом. Фильм рассказывает о ярком пути её семьи, прошедшем через утраты, любовь, боль и исцеление, — и всё это на фоне самого амбициозного и рискованного года в её карьере. Фильм доступен только в кинотеатрах: он начинается с личного послания Бекки её поклонникам и завершается эксклюзивными кадрами с выступления.

В ролях

Алехандра Эскивиас
Бекки Джи
Бекки Джи
Self
Режиссер Габриэла Кавана, Дженнифер Тиксиера
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2025
Производство Be Yourself Productions, Creature Films, Lady & Bird Films
Другие названия
Rebbeca, REBBECA: Becky G, Rebbeca: A Documentary Film Featuring Becky G

Рейтинг фильма

8.6
Оцените 14 голосов
8.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 20 декабря 2025

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Ребекка: Бекки Джи - Трейлер
Ребекка: Бекки Джи Трейлер
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Отзывы о фильме

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