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REBBECA — это кинематографическое погружение в историю Бекки Джи — одного из самых ярких музыкальных голосов этого поколения. Работая над своим самым личным на сегодняшний день проектом — дебютным альбомом Música Mexicana — Бекки глубоко погружается в свои истоки, вновь переживая прекрасные воспоминания и моменты, которые стали для неё переломным моментом. Фильм рассказывает о ярком пути её семьи, прошедшем через утраты, любовь, боль и исцеление, — и всё это на фоне самого амбициозного и рискованного года в её карьере. Фильм доступен только в кинотеатрах: он начинается с личного послания Бекки её поклонникам и завершается эксклюзивными кадрами с выступления.