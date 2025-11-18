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Путь, мой путь
6.4
Путь, мой путь
, 2024
The Way, My Way
Австралия / драма / 18+
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Не пойду
0
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Цитаты
Места съёмок
6.4
Пойду
0
Не пойду
0
О фильме
Фильм основан на бестселлере «Путь, мой путь» Билла Беннета и рассказывает о путешествии одного человека по Камино де Сантьяго, который искал смысл жизни, не осознавая, что он находится прямо перед ним, шаг за шагом...
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В ролях
Крис Хэйвуд
Bill
Пиа Тандерболт
Cristina
Jennifer Cluff
Jennifer
Laura Lakshmi
Rosa
Режиссер
Билл Беннетт
Сценарист
Билл Беннетт
Композитор
Jackson Milas
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Австралия
Продолжительность
1 час 38 минут
Год выпуска
2024
Премьера онлайн
18 ноября 2025
Премьера в мире
18 ноября 2025
Сборы в мире
$1 459 597
Производство
B.J. Films
Другие названия
The Way, My Way, Mein Weg - 780 km zu mir, 780 km zu mir, Il mio cammino, Le chemin, mon chemin, Путь, мой путь, 我的朝聖之路
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Рейтинг фильма
6.4
Оцените
10
голосов
6.4
IMDb
Обновлено 5 ноября 2025
Цитаты
Bill
Я просто делаю фильм об интуиции.
Отзывы о фильме
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