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Постер фильма Abode
6.8
Киноафиша Фильмы Abode
6.8

Abode

, 2025
Abode
Ирландия / драма / 18+
Постер фильма Abode
6.8

В ролях

Marion O'Dwyer
Carol
Anthony Morris
Casper
Софи Вавасо
Софи Вавасо
Fiona
Ryan Lincoln
Tomo
Мэри МакЭвой
Peggy
Мэри Мюррэй
Конор МакМахон
Liam O Mochain
Benedict
Брендан Конрой
Red
Rosemary Henderson
Molly
Donncha Crowley
Frank Sr.
Lynette Callaghan
Patricia
Режиссер Liam O Mochain
Сценарист Liam O Mochain
Композитор Richie Buckley, Daniel Horn
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Ирландия
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2025
Производство Siar A Rachas Muid Productions, Screen Content Ireland, Hyper Films
Другие названия
Abode

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 13 голосов
6.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 5 ноября 2025

Отзывы о фильме

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