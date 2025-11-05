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6.8
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Abode
6.8
Abode
, 2025
Abode
Ирландия / драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
6.8
В ролях
Marion O'Dwyer
Carol
Anthony Morris
Casper
Софи Вавасо
Fiona
Ryan Lincoln
Tomo
Мэри МакЭвой
Peggy
Мэри Мюррэй
Конор МакМахон
Liam O Mochain
Benedict
Брендан Конрой
Red
Rosemary Henderson
Molly
Donncha Crowley
Frank Sr.
Lynette Callaghan
Patricia
Режиссер
Liam O Mochain
Сценарист
Liam O Mochain
Композитор
Richie Buckley
,
Daniel Horn
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Ирландия
Продолжительность
1 час 21 минута
Год выпуска
2025
Производство
Siar A Rachas Muid Productions, Screen Content Ireland, Hyper Films
Другие названия
Abode
Еще
Рейтинг фильма
6.8
Оцените
13
голосов
6.2
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Обновлено 5 ноября 2025
Отзывы о фильме
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