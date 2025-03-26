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300 писем

, 2025
300cartas
Аргентина, Германия / комедия, мелодрама / 18+
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Постер фильма 300 писем
6.1
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В ролях

Cristian Mariani
Jero
Gastón Frías
Tom
Bruno Giganti
Esteban
Jorge Thefs
Q
Franco Mosqueiras
Fede
Jordán Romero
Pablo
Francisco Cottet
Repartidor
Nancy Meijide
Alumna de gym
Режиссер Lucas Santa Ana
Сценарист Gustavo Cabaña, Lucas Santa Ana
Композитор Mowat
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Аргентина / Германия
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 11 ноября 2025
Премьера в мире 26 марта 2025
Бюджет €75 000
Производство Locodelaltillo, Matchbox Films
Другие названия
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Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие комедии 
Обновлено 5 ноября 2025

Отзывы о фильме

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