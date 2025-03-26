В ролях
Francisco Cottet
Repartidor
Nancy Meijide
Alumna de gym
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Lucas Santa Ana
Сценарист
Gustavo Cabaña, Lucas Santa Ana
Композитор
Mowat
Детали фильма
Страна
Аргентина / Германия
Продолжительность
1 час 31 минута
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
11 ноября 2025
Премьера в мире
26 марта 2025
Бюджет
€75 000
Производство
Locodelaltillo, Matchbox Films
Другие названия
300cartas, #300Letters, #300Cartas, 21 horas - 300letters, 300 mots doux, 300letters, #300 cartas, 300 Letters