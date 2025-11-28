В ролях
Charlie Besso
Charlie Foster
Erik Rivera
Diego Ramirez
Mehdi Francois-Ackerman
David Reece
Pamela Rose Mangus
Mrs. Stevens
Davie Dave
Firefighter Davie Dave
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Lorena David
Композитор
Cesar Vega Garcia
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 24 минуты
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
28 ноября 2025
Премьера в мире
28 ноября 2025
Производство
Great American Media, Great Point Studios, Roberts Media.
Другие названия
The Christmas Spark, A Christmas Spark