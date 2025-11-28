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Постер фильма Рождественская искра
7.2
Киноафиша Фильмы Рождественская искра
7.2

Рождественская искра

, 2025
The Christmas Spark
США / драма / 18+
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Постер фильма Рождественская искра
7.2
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Марио Лопез
Марио Лопез
Adrian Ramirez
Эли Кобрин
Sarah
Грегори Роббинс
Гай Нардулли
Captain Harrison
Charlie Besso
Charlie Foster
Erik Rivera
Diego Ramirez
Mehdi Francois-Ackerman
David Reece
Pamela Rose Mangus
Mrs. Stevens
Davie Dave
Firefighter Davie Dave
Richard Livingston
Edgar
Джордж Костурос
Джордж Костурос
Thomas
Режиссер Lorena David
Композитор Cesar Vega Garcia
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 28 ноября 2025
Премьера в мире 28 ноября 2025
Производство Great American Media, Great Point Studios, Roberts Media.
Другие названия
The Christmas Spark, A Christmas Spark

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 11 голосов
6.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 5 ноября 2025

Отзывы о фильме

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