В ролях
Сиена Агудонг
Dallas Bryan
Роан Кертис
Charlotte Gillespie
Michael Xavier
Coach Watson
Jason Fernandes
Josh Lahey
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Justin Wu
Сценарист
Crystal Ferreiro, Tay Marley
Композитор
Brian H. Kim
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
27 ноября 2025
Премьера в мире
27 ноября 2025
Дата выхода
|27 ноября 2025
|Бразилия
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|7 января 2026
|Германия
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|12
|14 мая 2026
|Израиль
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|All
Производство
Marshall Arts, Blue Fox Entertainment, Great Pacific Media
Другие названия
Sidelined 2: Intercepted, 'Ahava Mi'Khootz La'Migrash 2, Closer 2: Tegen elkaar, Dziewczyna Bad Boya 2, O Bad Boy e Eu 2, Otro amor fuera de tiempo, Outro Amor Fora do Tempo, The Bad Boy and Me 2