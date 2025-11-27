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Постер фильма Отставленный на второй план 2: Перехваченный
5.9
Киноафиша Фильмы Отставленный на второй план 2: Перехваченный
5.9

Отставленный на второй план 2: Перехваченный

, 2025
Sidelined 2: Intercepted
США / мелодрама / 18+
Пойду 0
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Постер фильма Отставленный на второй план 2: Перехваченный
5.9
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Джеймс Ван Дер Бик
Джеймс Ван Дер Бик
Leroy Lahey
Сиена Агудонг
Dallas Bryan
Чарльз Гиллеспи
Чарльз Гиллеспи
Skyler
Колтон Стюарт
Zach Morgan
Дрю Тэннер
Nathan Bryan
Роан Кертис
Charlotte Gillespie
Michael Xavier
Coach Watson
Сэйдж Линдер
Miley
Noah Beck
Drayton Lahey
Кэтрин Лок Хэггквист
Кэтрин Лок Хэггквист
Dean Adams
Jason Fernandes
Josh Lahey
Francisca Dennis
Cop
Режиссер Justin Wu
Сценарист Crystal Ferreiro, Tay Marley
Композитор Brian H. Kim
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 27 ноября 2025
Премьера в мире 27 ноября 2025
Дата выхода
27 ноября 2025 Бразилия
7 января 2026 Германия 12
14 мая 2026 Израиль All
Производство Marshall Arts, Blue Fox Entertainment, Great Pacific Media
Другие названия
Sidelined 2: Intercepted, 'Ahava Mi'Khootz La'Migrash 2, Closer 2: Tegen elkaar, Dziewczyna Bad Boya 2, O Bad Boy e Eu 2, Otro amor fuera de tiempo, Outro Amor Fora do Tempo, The Bad Boy and Me 2

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 13 голосов
5.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 5 ноября 2025

Отзывы о фильме

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