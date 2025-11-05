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Постер фильма Happy Khush Ho Gaya
7.6
Киноафиша Фильмы Happy Khush Ho Gaya
7.6

Happy Khush Ho Gaya

, 2025
Happy Khush Ho Gaya
Индия / комедия / 18+
Постер фильма Happy Khush Ho Gaya
7.6

В ролях

Alish Alish
Niece
Sanjeev Attri
Гурприт Бхангу
Deedar Gill
Naresh Kathooria
Gurmeet Saajan
Sukhdev Barnala
Sonam father
Jatinder Kaur
Gurinder Makna
Honey Mattu
Gurdial Paras
Режиссер Ksshitij Chaudhary
Сценарист Naresh Kathooria
Композитор Avvy Sra, Maxx Music, Gurcharan Singh
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2025
Сборы в мире $8 546
Производство Omjee Group, U&I Films, Naresh Kathooria Films
Другие названия
Happy Khush Ho Gaya

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 15 голосов
6.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие комедии 
Обновлено 5 ноября 2025

Отзывы о фильме

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