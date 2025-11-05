Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Её личный ад»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
7.6
Киноафиша
Фильмы
Happy Khush Ho Gaya
7.6
Happy Khush Ho Gaya
, 2025
Happy Khush Ho Gaya
Индия / комедия / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
7.6
В ролях
Alish Alish
Niece
Sanjeev Attri
Гурприт Бхангу
Deedar Gill
Naresh Kathooria
Gurmeet Saajan
Sukhdev Barnala
Sonam father
Jatinder Kaur
Gurinder Makna
Honey Mattu
Gurdial Paras
Режиссер
Ksshitij Chaudhary
Сценарист
Naresh Kathooria
Композитор
Avvy Sra
,
Maxx Music
,
Gurcharan Singh
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 1 минута
Год выпуска
2025
Сборы в мире
$8 546
Производство
Omjee Group, U&I Films, Naresh Kathooria Films
Другие названия
Happy Khush Ho Gaya
Еще
Рейтинг фильма
7.6
Оцените
15
голосов
6.9
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Лучшие комедии
Обновлено 5 ноября 2025
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Отзывы
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
Мой дикий друг. Возвращение домой
Отзывы
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Её личный ад
Рецензия
Отзывы
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Кодекс Данте
Отзывы
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Россиянам разрешили не платить за ипотеку с сентября: закон уже принят – даже справка о доходах не нужна
Пару капель – и мои руки как после дорогого спа, хотя целый день вожусь на грядках: вот чем убираю грязь и сухость
Тяжёлые и пыльные шторы отдайте бабушке, это прошлый век: 4 способа оформить окно легко и современно
Вместо «Первого отдела» НТВ покажет новинку «Один из нас» — без зомби и Джоэла, но со своей фишкой
«Мне ок»: Аксенова встала грудью за фильм о Германии с оценкой 6.0 — от него у россиян «кровоточили глаза»
«Летят журавли», конечно, хороший фильм, но французы его стыдятся: даже поменяли ему название
Свежий мини-сериал с оценкой 7.6 зайдет фанатам «Гангстерленда»: «актеры отличные, идея интересная»
«Шерлок» Камбербэтча — наивный дилетант с лупой на фоне этих трёх детективов: от №2 мурашки по коже даже 12 лет спустя
«Невский» встречает «Машу и Медведя» в этом детективе с рейтингом 8.1 — и он даже Семенова уложил на лопатки: «Я зафанатела!»
Свежая российская комедия с оценкой 8.3 побила великих «Афоню» и «Карнавальную ночь»: россияне ее «смотрят, отложив смартфоны»
Из 202 серий «Невского» зрители выделили только эти 5: их нельзя пропустить - через 2 недели начнут показывать на НТВ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри комедии в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667