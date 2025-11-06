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Постер фильма Regret
4.0
Киноафиша Фильмы Regret
4.0

Regret

, 2025
Regret
Ирак / комедия, драма, семейный / 18+
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Постер фильма Regret
4.0
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Bakr Khalid
Nizar
Sara Aws
Noor
Ruqayyah Salah
Noor Small
Baraa Al Zubaidi
Neda
Sandy Jamal
Hala
Anaam Al-Rubaye
Muna
Mohanad Sataar
Muhanad
Layth Haydar
Fikrat
Taym Yahya
Faris
Arez Subhi
Murad
Режиссер Rega Barznji
Сценарист Rega Barznji
Композитор Samet Önder Kök
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Ирак
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 6 ноября 2025
Дата выхода
6 ноября 2025 ОАЭ 18TC
Бюджет $1 200 000
Другие названия
Regret

Рейтинг фильма

4.0
Оцените 10 голосов
4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие комедии 
Обновлено 5 ноября 2025

Отзывы о фильме

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