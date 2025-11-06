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Regret
4.0
Regret
, 2025
Regret
Ирак / комедия, драма, семейный / 18+
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О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
4.0
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Bakr Khalid
Nizar
Sara Aws
Noor
Ruqayyah Salah
Noor Small
Baraa Al Zubaidi
Neda
Sandy Jamal
Hala
Anaam Al-Rubaye
Muna
Mohanad Sataar
Muhanad
Layth Haydar
Fikrat
Taym Yahya
Faris
Arez Subhi
Murad
Режиссер
Rega Barznji
Сценарист
Rega Barznji
Композитор
Samet Önder Kök
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Ирак
Продолжительность
2 часа 10 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
6 ноября 2025
Дата выхода
6 ноября 2025
ОАЭ
18TC
Бюджет
$1 200 000
Другие названия
Regret
Еще
Рейтинг фильма
4.0
Оцените
10
голосов
4
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Лучшие комедии
Обновлено 5 ноября 2025
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