Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Отверженные»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Квесты
5.8
Киноафиша
Фильмы
Хорошие родители
5.8
Хорошие родители
, 2025
Добри родители
Болгария / драма / 18+
Пойду
0
Не пойду
0
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
5.8
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Bjorn Hallstrom
Lawyer
Piotr Ksheninski
Rune
Avgust Popov
Vasil
Johan Tansoe
Johan
Leara Tansoe
Leara
Lina Zlateva
Режиссер
Kutsy Vaptsarov
Сценарист
Kutsy Vaptsarov
Композитор
Ace Vaptsarov
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Болгария
Продолжительность
1 час 39 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
7 ноября 2025
Дата выхода
7 ноября 2025
Болгария
Бюджет
€330 000
Сборы в мире
$9 789
Производство
PREMIERstudio
Другие названия
Good parents, Gode Foreldre, Добри родители
Еще
Рейтинг фильма
5.8
Оцените
13
голосов
5.8
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Обновлено 7 ноября 2025
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рождение империи
Отзывы
2026, Россия, драма, исторический
Битва моторов
Отзывы
2026, Россия, приключения, биография, драма
Чудо-юдо
Отзывы
2026, Россия, семейный
Сказка о потерянном времени
Отзывы
2026, Россия, фэнтези
Человек-паук: Новый день
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Морозко
Отзывы
2026, Россия, семейный
Барашек Шон и чудище лохматое
Написать отзыв
2026, Великобритания, анимация, комедия, семейный
Сумерки. Сага. Новолуние
Рецензия
Отзывы
2009, США, фэнтези, мелодрама
Синистер. Дом мертвых
Отзывы
2026, Индонезия, ужасы
Руки вверх 2
Отзывы
2026, Россия, биография
Обитель зла
Рецензия
Отзывы
2026, Германия / США, ужасы, боевик
Мелирование «зеброй» оставьте бабушкам: новая процедура освежит цвет волос без вырвиглазных полос – подходит почти всем
В «Светофоре» беру только бытовую химию – для еды сделал лишь одно исключение: покупаю по 10 банок за раз – съедаю за месяц максимум
1/2 ложки в дешевый фарш — и котлеты нежнее мраморной говядины: сочные хоть губами ешь
«Не в бровь, а в тест»: вспомните 10 красоток и красавцев из советского кино по кадру с одними лишь глазками
Лучшие из лучших: эти 3 российских детектива 2026-го зрители оценили на 7,4 и выше — НТВ отличился сериалом с Паламарчуком
Один из лучших сериалов Okko можно посмотреть за 6 часов — Янковский в главной роли, рейтинг 8,2 и «восторг от каждого кадра»
«К просмотру рекомендую»: зрители называют этот сериал одним из лучших — рейтинг 7,3 и тысячи счастливых поклонников Эйдельштейна
Самым популярным сериалом сентября 2026-го стал хит Amazon — зрители потратили на него 4,6 млрд минут и требуют продолжения
НТВ может порадовать не только «Невским»: вот еще 5 хороших сериалов – вышли недавно, а уже зашли зрителям
Если бы «Шурика» и другие фильмы сняли не в СССР, а в Японии: ИИ создал героям «мультяшных» двойников (фото)
«Мастер и Маргарита» — не лучшая экранизация Бортко: в этом сериале выложился «на пять с плюсом» — и заслужил 8,6 на Кинопоиске
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить