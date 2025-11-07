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Постер фильма Хорошие родители
5.8
Киноафиша Фильмы Хорошие родители
5.8

Хорошие родители

, 2025
Добри родители
Болгария / драма / 18+
Пойду 0
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Постер фильма Хорошие родители
5.8
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Bjorn Hallstrom
Lawyer
Piotr Ksheninski
Rune
Avgust Popov
Vasil
Johan Tansoe
Johan
Leara Tansoe
Leara
Lina Zlateva
Режиссер Kutsy Vaptsarov
Сценарист Kutsy Vaptsarov
Композитор Ace Vaptsarov
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Болгария
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 7 ноября 2025
Дата выхода
7 ноября 2025 Болгария
Бюджет €330 000
Сборы в мире $9 789
Производство PREMIERstudio
Другие названия
Good parents, Gode Foreldre, Добри родители

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 13 голосов
5.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 7 ноября 2025

Отзывы о фильме

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