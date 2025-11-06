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Рождество в ясную полночь
6.2
Рождество в ясную полночь
, 2025
Christmas in Midnight Clear
Канада, США / мелодрама / 18+
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О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
6.2
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Jon McLaren
Daniel
Alicia Dea Josipovic
Hillary
Michael Strickland
Brandon
Katie German
Background
Logan Tomanek
Tommy
Samantha Kendrick
Nicole
Майкл Ханрахан
Pastor
Marina Stephenson Kerr
Betty Collins
Cory Wojcik
Richard Shaw
Tracy Penner
Jennifer
Megan MacArton
Carol
Режиссер
Николас Хемфрис
Сценарист
Райли Уэстон
Композитор
Kevon Cronin
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Канада / США
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
6 ноября 2025
Премьера в мире
6 ноября 2025
Производство
Evoke Entertainment, Midnight Clear Pictures
Другие названия
Christmas in Midnight Clear, Midnight Clear
Еще
Рейтинг фильма
6.2
Оцените
13
голосов
6.1
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Обновлено 1 ноября 2025
Отзывы о фильме
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