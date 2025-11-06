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Постер фильма Рождество в ясную полночь
6.2
Киноафиша Фильмы Рождество в ясную полночь
6.2

Рождество в ясную полночь

, 2025
Christmas in Midnight Clear
Канада, США / мелодрама / 18+
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Постер фильма Рождество в ясную полночь
6.2
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Jon McLaren
Daniel
Alicia Dea Josipovic
Hillary
Michael Strickland
Brandon
Katie German
Background
Logan Tomanek
Tommy
Samantha Kendrick
Nicole
Майкл Ханрахан
Pastor
Marina Stephenson Kerr
Betty Collins
Cory Wojcik
Richard Shaw
Tracy Penner
Jennifer
Megan MacArton
Carol
Режиссер Николас Хемфрис
Сценарист Райли Уэстон
Композитор Kevon Cronin
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада / США
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 6 ноября 2025
Премьера в мире 6 ноября 2025
Производство Evoke Entertainment, Midnight Clear Pictures
Другие названия
Christmas in Midnight Clear, Midnight Clear

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 13 голосов
6.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 1 ноября 2025

Отзывы о фильме

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