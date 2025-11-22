«Госуслуги» могут заменить мессенджер Макс: портал совсем скоро будет не узнать

Старые картонные коробки везу на дачу вместо мусорки: 2 минуты делов — и на грядках красота, а от слизней нет следа

Сушилка для посуды на кухне уже считается «колхозом»: есть 6 стильных замен, которые освободят столешницу

Не «Шерлок» и не «Настоящий детектив»: 3 малоизвестных сериала с рейтингами выше 7,4 для идеальных выходных

Харли Квинн — шут, а Бэтмен — рыцарь: у DC есть готовое фэнтези не хуже «Игры престолов», но есть один важный нюанс

После успеха «Ментовских войн» Устюгов снял фильм о войне: даже «Штрафбат» лучше этой «пустышки» с оценкой 2.2

«Одиссея», конечно, крутой фильм, но не лучший у Нолана: зато эти 3 «можно пересматривать снова и снова»

Почти 38 000 зрителей уже оценили наш ответ «Бриджертонам»: «шикарные костюмы и не затянуто», несмотря на 90 серий

Момо и Окарун возвращаются, но «Дандадан» уже не будет прежним: хулиганское аниме в 3 сезоне превратится в «Евангелион»

По Кингу снимают не только ужасы: этот детектив с 7,5 на IMDb «захватывает с первой серии»