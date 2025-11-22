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Он был недостаточно мужественным
6.6
Он был недостаточно мужественным
, 2025
He Wasn't Man Enough
США / драма, мелодрама / 18+
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0
О фильме
Расписание
Персоны
Места съёмок
6.6
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Иветт Николь Браун
Candy
Эссенс Эткинс
Monica
Томас Кадро
Richard Carter
Toni Braxton
Anthony Roy Davis
Byron
Тони Брэкстон
Mel Montgomery
Liam Ma
Noah
Зак Сантьяго
DJ Zee
Chezca Vega
Shayla
Darius Willis
Waiter
Натан Уитти
Greg
Режиссер
Стэнли М. Брукс
Сценарист
Тара Найт
,
Aireka Muse
,
Angela Nissel
Композитор
Hamish Thomson
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
22 ноября 2025
Премьера в мире
22 ноября 2025
Производство
Lighthouse Pictures
Другие названия
Toni Braxton's He Wasn't Man Enough, He Wasn't Man Enough
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Рейтинг фильма
6.6
Оцените
13
голосов
5.6
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Обновлено 1 ноября 2025
Отзывы о фильме
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