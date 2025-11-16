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Постер фильма Спасение рождественского ранчо
6.5
Киноафиша Фильмы Спасение рождественского ранчо
6.5

Спасение рождественского ранчо

, 2025
Saving the Christmas Ranch
США / мелодрама / 18+
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Постер фильма Спасение рождественского ранчо
6.5
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В ролях

Jonathan Stoddard
John Dunn
Brianna Cohen
Carrie Williams
Kirby Schwarber
Hannah
Nina Surbaugh
Rose Williams
George R. Hildebrand
George
Logan Shephard
Conor
Ryan Wesley Gilreath
Kurt Townsend
Kyle Bavis
Drew
Kathy A. Bates
Sandra
Dirk Kaufman
Elf #3
Режиссер Kevan Otto
Сценарист Lori Canevaro
Композитор David Bateman
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 16 ноября 2025
Премьера в мире 16 ноября 2025
Производство Nicely Entertainment, Cinema Pro Studios
Другие названия
Saving the Christmas Ranch, Salvar a Quinta no Natal

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 15 голосов
5.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 1 ноября 2025

Отзывы о фильме

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