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Спасение рождественского ранчо
6.5
Спасение рождественского ранчо
, 2025
Saving the Christmas Ranch
США / мелодрама / 18+
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О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
6.5
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Jonathan Stoddard
John Dunn
Brianna Cohen
Carrie Williams
Kirby Schwarber
Hannah
Nina Surbaugh
Rose Williams
George R. Hildebrand
George
Logan Shephard
Conor
Ryan Wesley Gilreath
Kurt Townsend
Kyle Bavis
Drew
Kathy A. Bates
Sandra
Dirk Kaufman
Elf #3
Режиссер
Kevan Otto
Сценарист
Lori Canevaro
Композитор
David Bateman
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
16 ноября 2025
Премьера в мире
16 ноября 2025
Производство
Nicely Entertainment, Cinema Pro Studios
Другие названия
Saving the Christmas Ranch, Salvar a Quinta no Natal
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Рейтинг фильма
6.5
Оцените
15
голосов
5.7
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Обновлено 1 ноября 2025
Отзывы о фильме
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