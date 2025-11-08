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Любовь на озере Крингл
, 2025
Love at Kringle Lake
драма, мелодрама / 18+
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Не пойду
0
О фильме
Расписание
4.3
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Catherine McCafferty
Trista
Ramona Edith Williams
Maggie Dyer
Alexa Maria Huerta
Becca
Chandra Michaels
Margaret Dyer
Debo Balogun
Oliver Dyer
Sandy Gulliver
Gingerbread House Judge
Christopher Meister
Fake Santa
William C. Thompson
Grandpa
Jacob F. Perez
Kid
Ruth Kaufman
Baking Competition Judge
Джозеф Моралес
William Dyer
Joe Yau
Mark Dyer
Режиссер
Layne Marie Williams
Сценарист
Amy Odiene
,
Nico Yañez
Композитор
Devin Delaney
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
8 ноября 2025
Премьера в мире
8 ноября 2025
Производство
Questar Entertainment
Другие названия
The Christmas Pitch, 圣诞情未了
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Рейтинг фильма
4.3
Оцените
13
голосов
4.2
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Обновлено 10 ноября 2025
Отзывы о фильме
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