Стрингер: Человек, который сделал это фото

The Stringer: The Man Who Took the Photo, The Stringer, Fotógrafo de guerra: El hombre que captó la imagen, A férfi a fotó mögött, Napalm Kızı Fotoğrafını Kim Çekti?, O Freelancer: O homem por trás da foto, Stringer: Człowiek, który zrobił zdjęcie, Stringeren: Fotografen bak bildet, The Stringer: chi ha scattato quella foto?, The Stringer: Un photographe pour l'histoire, The Stringer: Wer steckt hinter dem Foto?, Внештатник: Человек, сделавший снимок, 谁是掌镜人：越战经典照片之谜
Рейтинг фильма
7.1
Оцените10 голосов
7.3IMDb
Обновлено 1 декабря 2025
Отзывы о фильме
Смотреть в киноСейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате