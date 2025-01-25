Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Призрак в клетке» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
7.1
Киноафиша Фильмы Стрингер: Человек, который сделал это фото
7.1

Стрингер: Человек, который сделал это фото

The Stringer: The Man Who Took the Photo
США / документальный / 18+
Пойду 0
Не пойду 0
7.1
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Дэмиен Коул
Gary Knight
Self
Fiona Turner
Self - Reporter
Terri Lichstein
Self - Reporter
Le Van
Self - Reporter
Joumana El Zein Khoury
Self
Nguyen Thanh Nghe
Self
Thi Kim Phuc Phan
Self
Carl Robinson
Self
Huynh Cong 'Nick' Ut
Self
Режиссер Bao Nguyen
Композитор Gene Back
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Премьера онлайн 19 июня 2025
Премьера в мире 25 января 2025
Производство The VII Foundation, XRM Media
Другие названия
The Stringer: The Man Who Took the Photo, The Stringer, Fotógrafo de guerra: El hombre que captó la imagen, A férfi a fotó mögött, Napalm Kızı Fotoğrafını Kim Çekti?, O Freelancer: O homem por trás da foto, Stringer: Człowiek, który zrobił zdjęcie, Stringeren: Fotografen bak bildet, The Stringer: chi ha scattato quella foto?, The Stringer: Un photographe pour l'histoire, The Stringer: Wer steckt hinter dem Foto?, Внештатник: Человек, сделавший снимок, 谁是掌镜人：越战经典照片之谜

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
Обновлено 1 декабря 2025

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Возвращаюсь в «Ермолино» только ради этих 3 продуктов — дешевле и вкуснее, чем в любом супермаркете
Старые картонные коробки везу на дачу вместо мусорки: 2 минуты делов — и на грядках красота, а от слизней нет следа
Почему ни в коем случае нельзя гладить постельное бельё летом: запомните на всю жизнь и родным расскажите
«Берегись автомобиля» и ошибиться в тесте по кино СССР: вспомните 5 фильмов по кадру с водителем
Момо и Окарун возвращаются, но «Дандадан» уже не будет прежним: хулиганское аниме в 3 сезоне превратится в «Евангелион»
«Одиссея», конечно, крутой фильм, но не лучший у Нолана: зато эти 3 «можно пересматривать снова и снова»
Харли Квинн — шут, а Бэтмен — рыцарь: у DC есть готовое фэнтези не хуже «Игры престолов», но есть один важный нюанс
Почти 38 000 зрителей уже оценили наш ответ «Бриджертонам»: «шикарные костюмы и не затянуто», несмотря на 90 серий
После успеха «Ментовских войн» Устюгов снял фильм о войне: даже «Штрафбат» лучше этой «пустышки» с оценкой 2.2
Хватает и 10 минут, чтобы втянуться: этот захватывающий сериал от Amazon с 8,0 на IMDb — редкий бриллиант среди боевиков
Пока жду «Первый отдел 6», посмотрела детектив про маньяков с 7.8 на IMDb: «все 4 сезона на одном дыхании»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше