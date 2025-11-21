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, 2024
Marry Christmas
США / комедия, семейный, мелодрама / 18+
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Не пойду
0
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
5.7
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Джозеф Лоуренс
Tom Wright
Мэттью Лоуренс
Austin Wright
Эндрю Лоуренс
Seth Wright
Брук Энн Смит
Noelle Miller
Саманта Коуп
Liz Chodunsky
Donna Lawrence
Grandmother
Dash Lopez
Sasha
Diego Rodriguez
Fernando
Уолтер Платц
Harry
Wendy Dang
Cali
Режиссер
Эндрю Лоуренс
Сценарист
Эндрю Лоуренс
,
Kaylin Richardson
,
Tim Schaaf
Композитор
Ли Сандерс
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 25 минут
Год выпуска
2024
Премьера онлайн
21 ноября 2025
Премьера в мире
21 ноября 2025
Производство
Science for Dogs
Другие названия
Marry Christmas, Mistletoe Mixup 2, Un Noël en famille
Еще
Рейтинг фильма
5.7
Оцените
10
голосов
4.7
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 31 октября 2025
Отзывы о фильме
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