Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Призрак в клетке» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Выйти замуж на Рождество
5.7
Киноафиша Фильмы Выйти замуж на Рождество
5.7

Выйти замуж на Рождество

, 2024
Marry Christmas
США / комедия, семейный, мелодрама / 18+
Пойду 0
Не пойду 0
Постер фильма Выйти замуж на Рождество
5.7
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Джозеф Лоуренс
Джозеф Лоуренс
Tom Wright
Мэттью Лоуренс
Austin Wright
Эндрю Лоуренс
Seth Wright
Брук Энн Смит
Noelle Miller
Саманта Коуп
Liz Chodunsky
Donna Lawrence
Grandmother
Dash Lopez
Sasha
Diego Rodriguez
Fernando
Уолтер Платц
Harry
Wendy Dang
Cali
Режиссер Эндрю Лоуренс
Сценарист Эндрю Лоуренс, Kaylin Richardson, Tim Schaaf
Композитор Ли Сандерс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 21 ноября 2025
Премьера в мире 21 ноября 2025
Производство Science for Dogs
Другие названия
Marry Christmas, Mistletoe Mixup 2, Un Noël en famille

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 10 голосов
4.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 31 октября 2025

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Стоматологи богатеют на россиянах, которые чистят зубы так: роковую ошибку у раковины допускает большинство
«Госуслуги» могут заменить мессенджер Макс: портал совсем скоро будет не узнать
Массивные душевые кабины уже в прошлом: вот 3 отличных варианта на замену – выглядят шикарно и просты в уходе
«Одиссея», конечно, крутой фильм, но не лучший у Нолана: зато эти 3 «можно пересматривать снова и снова»
Миронов, Папанов, Мордюкова — и ни одной подсказки: сложный тест для тех, кто помнит советское кино наизусть
«Берегись автомобиля» и ошибиться в тесте по кино СССР: вспомните 5 фильмов по кадру с водителем
Почти 38 000 зрителей уже оценили наш ответ «Бриджертонам»: «шикарные костюмы и не затянуто», несмотря на 90 серий
Хватает и 10 минут, чтобы втянуться: этот захватывающий сериал от Amazon с 8,0 на IMDb — редкий бриллиант среди боевиков
После успеха «Ментовских войн» Устюгов снял фильм о войне: даже «Штрафбат» лучше этой «пустышки» с оценкой 2.2
Пока жду «Первый отдел 6», посмотрела детектив про маньяков с 7.8 на IMDb: «все 4 сезона на одном дыхании»
Не «Шерлок» и не «Настоящий детектив»: 3 малоизвестных сериала с рейтингами выше 7,4 для идеальных выходных
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше