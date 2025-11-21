Стоматологи богатеют на россиянах, которые чистят зубы так: роковую ошибку у раковины допускает большинство

«Госуслуги» могут заменить мессенджер Макс: портал совсем скоро будет не узнать

Массивные душевые кабины уже в прошлом: вот 3 отличных варианта на замену – выглядят шикарно и просты в уходе

«Одиссея», конечно, крутой фильм, но не лучший у Нолана: зато эти 3 «можно пересматривать снова и снова»

Миронов, Папанов, Мордюкова — и ни одной подсказки: сложный тест для тех, кто помнит советское кино наизусть

«Берегись автомобиля» и ошибиться в тесте по кино СССР: вспомните 5 фильмов по кадру с водителем

Почти 38 000 зрителей уже оценили наш ответ «Бриджертонам»: «шикарные костюмы и не затянуто», несмотря на 90 серий

Хватает и 10 минут, чтобы втянуться: этот захватывающий сериал от Amazon с 8,0 на IMDb — редкий бриллиант среди боевиков

После успеха «Ментовских войн» Устюгов снял фильм о войне: даже «Штрафбат» лучше этой «пустышки» с оценкой 2.2

Пока жду «Первый отдел 6», посмотрела детектив про маньяков с 7.8 на IMDb: «все 4 сезона на одном дыхании»