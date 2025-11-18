Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Призрак в клетке» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
6.3
Киноафиша Фильмы Убийство в море: Загадка семьи Карма
6.3

Убийство в море: Загадка семьи Карма

, 2025
The Carman Family Deaths
США / криминал, документальный, триллер / 18+
Пойду 0
Не пойду 0
6.3
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Nathan Carman
Self
Eric Gempp
Self - Coast Guard Investigator
Sharon Hartstein
Self - Linda's Friend
Clark Carman
Self - Nathan's Father & Linda's Ex-Husband
Evan Lubofsky
Self - Journalist, Wired
Alfred Bucco
Self - Deputy Chief, South Kingstown PD
Charlene Gallagher
Self - Nathan's Aunt & Linda's Sister
Charles Lapenna
Self - John Chakalos' Nephew
Linda Gam
Self - Linda's Friend
Mark Francis
Self - Lieutenant, Windsor PD (Ret.)
Режиссер Yon Motskin
Композитор Chad Cannon, Х. Скотт Салинас
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 18 ноября 2025
Премьера в мире 18 ноября 2025
Производство Loki Films, Wired Studios
Другие названия
The Carman Family Deaths, El misterio de la familia Carman, Carman Ailesinin Gizemi, Carman-mysteriet, Der Fall Nathan Carman, Il mistero della famiglia Carman, Tajemnice rodziny Carmanów, The Carmen Family Deaths, 卡曼家族死亡谜案, 卡曼家族死亡謎案

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 6 ноября 2025

Цитаты

Self - Journalist, Wired Это была героическая история выживания, по‑настоящему вдохновляющая. Но потом общественное мнение начало меняться: из «Вау, это невероятная, чудесная история выживания» в «Что‑то здесь не так».

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Старые картонные коробки везу на дачу вместо мусорки: 2 минуты делов — и на грядках красота, а от слизней нет следа
Возвращаюсь в «Ермолино» только ради этих 3 продуктов — дешевле и вкуснее, чем в любом супермаркете
Клею лист бумаги к унитазу все лето и радуюсь: гениальный лайфхак, который сильно упрощает уборку в туалете
Пока жду «Первый отдел 6», посмотрела детектив про маньяков с 7.8 на IMDb: «все 4 сезона на одном дыхании»
«Берегись автомобиля» и ошибиться в тесте по кино СССР: вспомните 5 фильмов по кадру с водителем
После успеха «Ментовских войн» Устюгов снял фильм о войне: даже «Штрафбат» лучше этой «пустышки» с оценкой 2.2
Харли Квинн — шут, а Бэтмен — рыцарь: у DC есть готовое фэнтези не хуже «Игры престолов», но есть один важный нюанс
Миронов, Папанов, Мордюкова — и ни одной подсказки: сложный тест для тех, кто помнит советское кино наизусть
По Кингу снимают не только ужасы: этот детектив с 7,5 на IMDb «захватывает с первой серии»
«Одиссея», конечно, крутой фильм, но не лучший у Нолана: зато эти 3 «можно пересматривать снова и снова»
Почти 38 000 зрителей уже оценили наш ответ «Бриджертонам»: «шикарные костюмы и не затянуто», несмотря на 90 серий
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше