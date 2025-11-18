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Self - Journalist, WiredЭто была героическая история выживания, по‑настоящему вдохновляющая. Но потом общественное мнение начало меняться: из «Вау, это невероятная, чудесная история выживания» в «Что‑то здесь не так».
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