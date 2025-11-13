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Ти Яй: Рожденный быть плохим
5.9
Ти Яй: Рожденный быть плохим
, 2025
Tee Yai Rerk Dao Jone
Таиланд / драма / 18+
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О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
5.9
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Wisarut Himmarat
Rerk
Supassra Thanachat
Dao
Apo Nattawin Wattanagitiphat
Tee
Nont Sadanont Durongkavarojana
Kit
Joke Akarin Akaranithimetrad
Jakkarat
Rina Wacharin Anantapong
Sawai
Ясака Чайсорн
Janitor
Ramil Sasit Chatpiroonpun
Young Rerk
Онгарт Чеамчаренпорнкул
Luang Por
Патара Ексангкул
Pae
Режиссер
Нонзи Нимибутр
Сценарист
Chanchana Homsap
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Таиланд
Продолжительность
1 час 57 минут
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
13 ноября 2025
Премьера в мире
13 ноября 2025
Производство
18 Tanwa
Другие названия
Tee Yai Rerk Dao Jone, Tee Yai: Born to Be Bad, Tee Yai: Nacido para el crimen, Kötülük İçin Doğanlar, Tee Yai: Książę złodziei, Tee Yai: Nascido para o Mal, 悍匪传奇, Ti Yai Ruek Dao Chon, Tee Yai: Nacido Para El Crimen (2025), 侠盗之星
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Рейтинг фильма
5.9
Оцените
15
голосов
5.2
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Обновлено 31 октября 2025
Кадры из фильма
Отзывы о фильме
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