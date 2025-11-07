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Скоро в прокате «Безумная старуха»
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6.7
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Барамулла
6.7
Барамулла
, 2025
Baramulla
Индия / ужасы / 18+
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0
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
6.7
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Манав Каул
DSP Ridwaan Sayyed
Mir Sarwar
Liaqat
Neelofar Hamid
Masoom Mumtaz Khan
Kiara Khanna
Bhasha Sumbli
Gulnaar Sayyed
Arista Mehta
Noorie Sayyed
Ashwini Koul
Khalid
Викас Шукла
Sub. Insp. Shaukat Ali
Inthikav Alam
Constable at frozen lake
Aquib
Afzal
Shradda Bhatt
Young Zainab
Режиссер
Aditya Suhas Jambhale
Сценарист
Адитья Дхар
,
Aditya Suhas Jambhale
Композитор
Clinton Cerejo
,
Bianca Gomes
,
Susmit Limaye
,
Shor Police
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индия
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
7 ноября 2025
Премьера в мире
7 ноября 2025
Производство
B62 Studios
Другие названия
Baramulla, 巴拉穆拉詭影, 巴拉穆拉诡影
Еще
Рейтинг фильма
6.7
Оцените
13
голосов
7
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Обновлено 31 октября 2025
Отзывы о фильме
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