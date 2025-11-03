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Постер фильма В волнах и войне
8.3
Киноафиша Фильмы В волнах и войне
8.3

В волнах и войне

, 2024
In Waves and War: Ehemalige Navy SEALs in Therapie
США / документальный / 18+
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Постер фильма В волнах и войне
8.3
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Не пойду 0

В ролях

Marcus Capone
Self - U.S. Navy SEAL
DJ Shipley
Self - U.S. Navy SEAL
Brian Losey
Self - U.S. Navy
Matty Roberts
Self - U.S. Navy SEAL
Amber Capone
Self
Patsy Dietz-Shipley
Self
Caden Capone
Self - Son of Marcus & Amber
Nolan Williams
Self - Director, Stanford Brain Stimulation Lab
Jonathan Dickinson
Self - Psychologist & Co-Founder, Ambio Clinic
Kirsten Cherian
Self - Clinical Psychologist, Stanford Brain Stimulation Lab
Режиссер Бонни Коэн, Джон Шенк
Композитор Брайс Десснер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 3 ноября 2025
Премьера в мире 3 ноября 2025
Производство Actual Films, Chicago Media Project, Participant Media
Другие названия
In Waves and War: Ehemalige Navy SEALs in Therapie, In Waves and War, In Waves and War: L'odyssée des vétérans, Dalgalarda ve Savaşta, I bølger og krig, In Waves and War: tra le onde e in guerra, No Mar e Na Guerra, 战海余波：退伍特种兵的疗愈之旅

Рейтинг фильма

8.3
Оцените 10 голосов
7.8 IMDb
Обновлено 31 октября 2025

Отзывы о фильме

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