ПроизводствоActual Films, Chicago Media Project, Participant Media
Другие названия
In Waves and War: Ehemalige Navy SEALs in Therapie, In Waves and War, In Waves and War: L'odyssée des vétérans, Dalgalarda ve Savaşta, I bølger og krig, In Waves and War: tra le onde e in guerra, No Mar e Na Guerra, 战海余波：退伍特种兵的疗愈之旅
Рейтинг фильма
8.3
Оцените10 голосов
7.8IMDb
Обновлено 31 октября 2025
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