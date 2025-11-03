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5.7

Мне любопытно, Джонни

I Am Curious Johnny
Великобритания, Франция, США / документальный / 18+
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В ролях

Майкл Дуглас
Майкл Дуглас
Грейдон Картер
Мик Джаггер
Self
Jean Pigozzi
Self
Johnny Pigozzi
Self
Марта Стюарт
Диана фон Фюрстенберг
Self
Джэнн Уэннер
Self
Режиссер Джульен Темпл
Композитор Jc Carroll
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / Франция / США
Премьера онлайн 3 ноября 2025
Премьера в мире 3 ноября 2025
Производство Recorded Picture Company (RPC), Storyteller Productions
Другие названия
I Am Curious Johnny

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 13 голосов
4.7 IMDb
Обновлено 31 октября 2025

Отзывы о фильме

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