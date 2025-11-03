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Мне любопытно, Джонни
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Мне любопытно, Джонни
I Am Curious Johnny
Великобритания, Франция, США / документальный / 18+
Пойду
0
Не пойду
0
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
5.7
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Майкл Дуглас
Грейдон Картер
Мик Джаггер
Self
Jean Pigozzi
Self
Johnny Pigozzi
Self
Марта Стюарт
Диана фон Фюрстенберг
Self
Джэнн Уэннер
Self
Режиссер
Джульен Темпл
Композитор
Jc Carroll
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Великобритания / Франция / США
Премьера онлайн
3 ноября 2025
Премьера в мире
3 ноября 2025
Производство
Recorded Picture Company (RPC), Storyteller Productions
Другие названия
I Am Curious Johnny
Еще
Рейтинг фильма
5.7
Оцените
13
голосов
4.7
IMDb
Обновлено 31 октября 2025
Отзывы о фильме
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