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Постер фильма Девдас
7.7
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7.7

Девдас

, 1955
Devdas
Индия / драма, мюзикл, мелодрама / 18+
Постер фильма Девдас
7.7

О фильме

Сын Заминдара Нарайяна Мукхерджи — Девдас вырос в мире, где богатство ценилось больше человеческой жизни. Его другом детства стала красивая девочка Паро и они весело жили в живописной деревне Тадж Сонапур. Казалось, весь мир существует только для двух детей, но семена страсти уже были посеяны…

В ролях

Дилип Кумар
Devdas
Сучитра Сен
Parvati (Paro)
Виджаянтимала
Chandramukhi
Motilal
Chunni Babu
Насир Хуссейн
Dharamdas
Murad
Devdas' father
Kanhaiyalal Chaturvedi
Teacher
Moni Chatterjee
Ифтекхар
Bhijudas
Shivraj
Nilkant (Parvati's dad)
Режиссер Бимал Рой
Сценарист Р. С. Беди, Сарат Чандра Чаттопадхай, Набендру Гхош
Композитор Сачин Дев Бурман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 39 минут
Год выпуска 1955
Премьера в мире 30 декабря 1955
Дата выхода
30 декабря 1955 Индия
8 февраля 1957 Чехословакия
Производство Bimal Roy Productions, Mohan Films
Другие названия
Devdas, Девдас, देवदास, デーヴダース

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 10 голосов
7.7 IMDb
Обновлено 31 октября 2025

Отзывы о фильме

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