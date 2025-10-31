Сын Заминдара Нарайяна Мукхерджи — Девдас вырос в мире, где богатство ценилось больше человеческой жизни. Его другом детства стала красивая девочка Паро и они весело жили в живописной деревне Тадж Сонапур. Казалось, весь мир существует только для двух детей, но семена страсти уже были посеяны…
В ролях
Дилип Кумар
Devdas
Сучитра Сен
Parvati (Paro)
Виджаянтимала
Chandramukhi
Motilal
Chunni Babu
Насир Хуссейн
Dharamdas
Murad
Devdas' father
Kanhaiyalal Chaturvedi
Teacher
Moni Chatterjee
Ифтекхар
Bhijudas
Shivraj
Nilkant (Parvati's dad)
РежиссерБимал Рой
СценаристР. С. Беди, Сарат Чандра Чаттопадхай, Набендру Гхош