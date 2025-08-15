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Постер фильма Дело на миллион
5.1
Киноафиша Фильмы Дело на миллион
5.1

Дело на миллион

, 2025
The Final Load
США / боевик, драма / 18+
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Постер фильма Дело на миллион
5.1
Пойду 0
Не пойду 0

О фильме

Когда-то бывший морпех Пирс Батлер связался с преступным миром, чтобы быстро разбогатеть, но попал в тюрьму. Отсидев срок, он оставил криминальное прошлое, чтобы построить мирную жизнь: небольшой бизнес, уютный дом, любящая семья. Но жизнь ставит его перед жестоким выбором: быстро найти огромную сумму денег, иначе его жена умрёт от редкой формы рака. Чтобы спасти любимую, Пирс решает пойти на последнее рискованное дело.

В ролях

Джефф Фэйи
Джефф Фэйи
Pierce Butler
Katie Amess
Alex
Steve Blanchard
Hank
Lincoln Castellon
Lopez
Jerry Chesser
Moltrey
Dakare Chatman
Myles
Jim Gooden
Sol
Maddie Henderson
Ella
Meredith Inglesby
Reina
Dorothy Hadley Joly
Julia Butler
Режиссер Крис Хелтон
Сценарист Walter Czura, Jason Usry
Композитор Joe Taylor
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 15 августа 2025
Премьера в мире 15 августа 2025

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет $1 000 000
Производство Argentum Entertainment, Silver Line Films
Другие названия
The Final Load, The Final Run, Carga Final, Niebezpieczna gra, Viimane koorem

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 10 голосов
4.2 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 31 декабря 2025

Отзывы о фильме

Weteran Mc 14 декабря 2025, 03:24
"Дело на миллион" - американский драматический боевик 2025 года.

Бывший морпех Пирс Батлер, отсидев срок, оставил криминальное прошлое.… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 31 декабря 2025, 01:43
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Дело на миллион - смотреть в онлайн-кинотеатре

Дело на миллион
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