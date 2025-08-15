Когда-то бывший морпех Пирс Батлер связался с преступным миром, чтобы быстро разбогатеть, но попал в тюрьму. Отсидев срок, он оставил криминальное прошлое, чтобы построить мирную жизнь: небольшой бизнес, уютный дом, любящая семья. Но жизнь ставит его перед жестоким выбором: быстро найти огромную сумму денег, иначе его жена умрёт от редкой формы рака. Чтобы спасти любимую, Пирс решает пойти на последнее рискованное дело.
Бывший морпех Пирс Батлер, отсидев срок, оставил криминальное прошлое.… Читать дальше…