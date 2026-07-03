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Постер фильма Монолог фармацевта
Монолог фармацевта - Тизер
Киноафиша Фильмы Монолог фармацевта

Монолог фармацевта

, 2026
Kusuriya no Hitorigoto
Япония / аниме
Трейлеры
Постер фильма Монолог фармацевта
Монолог фармацевта - Тизер
Монолог фармацевта  Тизер

Детали фильма

Страна Япония
Год выпуска 2026

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Монолог фармацевта - Тизер
Монолог фармацевта Тизер
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