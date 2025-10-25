Меню
Оливия и облака
Оливия и облака
Olivia & Las Nubes
18+
анимация
драма
фэнтези
Билеты от 750 ₽
Этот фильм – сюрреалистическое исследование сложностей любви. В нем рассказаны истории Оливии, Рамона, Барбары и Маурисио, которые связаны друг с другом, но друг друга не понимают.
Страна
Доминиканская Республика
Продолжительность
1 час 21 минута
Год выпуска
2024
Производство
Cine Chani, Guasábara Cine, Historias de Bibi
Другие названия
Olivia & Las Nubes, Olivia & the Clouds, Olivia & Le Nuvole, Olivia & Les Nuages, 奧利維亞的雲朵
Режиссер
Tomás Pichardo-Espaillat
В ролях
Olga Valdez
Héctor Aníbal
Elsa Núñez
Fery Cordero Bello
Dominique Goris
Рейтинг мультфильма
7.0
Оцените
10
голосов
7
IMDb
Пионер
17:00
от 750 ₽
25 октября
от 750 ₽
31 октября
от 770 ₽
Не так уж много серий, но зато какое наслаждение: сколько сезонов в сериале «Король Талсы»?
