Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
К сожалению, постер отсутствует Билеты от 750 ₽
Киноафиша Фильмы Оливия и облака

Оливия и облака

Olivia & Las Nubes 18+
Билеты от 750 ₽

О фильме

Этот фильм – сюрреалистическое исследование сложностей любви. В нем рассказаны истории Оливии, Рамона, Барбары и Маурисио, которые связаны друг с другом, но друг друга не понимают.
Страна Доминиканская Республика
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2024
Производство Cine Chani, Guasábara Cine, Historias de Bibi
Другие названия
Olivia & Las Nubes, Olivia & the Clouds, Olivia & Le Nuvole, Olivia & Les Nuages, 奧利維亞的雲朵
Режиссер
Tomás Pichardo-Espaillat
В ролях
Olga Valdez
Héctor Aníbal
Elsa Núñez
Fery Cordero Bello
Dominique Goris
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг мультфильма

7.0
Оцените 10 голосов
7 IMDb
Написать отзыв
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Пионер
17:00 от 750 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв

«Оливия и облака» в кинотеатрах

сб 25 пт 31
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Оливия и облака»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Пионер
Кутузовская
2D
17:00 от 750 ₽
Полное расписание и билеты
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Опасные связи
Опасные связи
2024, США, ужасы, детектив, триллер
Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
Ледяной предел
Ледяной предел
2025, США, триллер
Новый трукрайм оказался лучше позорного «Монстра» с Чарли Ханнэмом по всем фронтам: рейтинг 100/100, маньяк – прообраз Пеннивайза
«Как спектакль в сельском клубе»: сериал «Желтый глаз тигра», может, и неплох, но его портит нелепая деталь
«Я буквально рыдал»: над этими мелодрамами даже Квентин Тарантино заливается слезами, как мальчишка
Новый сериал с Эклсом мог повторить успех «Сверхов», но его закрыли без объяснения причин: а ведь актер мечтал о нем с детства
Странный незнакомец идет с вами в горы: Быков снял свой «Перевал Дятлова» - и все равно получились «Лихие»
«Треш-хоррор, предвосхитивший "Субстанцию"»: 3 фильма, после которых вы не заснете (и не всегда от страха) – если «Оно» и «Звонок» уже надоели
МакКонахи отказался проходить ДНК-тест: может выясниться, что его брат - Харрельсон, а отец - серийный убийца
Угадаете, где снимали «След»? Колесили по одной области, постоянно возвращаясь в одни и те же места
Забудьте про «чуть-чуть перед сном»: во сколько часов обойдется вам финал «Очень странных дел» – и когда его смотреть
Не боялся хоббитов и Гэндальфа: лишь один герой «Властелина колец» внушал Саурону ужас — и этот страх его погубил
Не так уж много серий, но зато какое наслаждение: сколько сезонов в сериале «Король Талсы»?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше