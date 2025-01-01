1918 год. Вдова Хелен Гордон спонтанно нанимает разнорабочего Говарда Уилтона для помощи по дому, но вскоре обнаруживает, что он опасен, параноидален и психически неуравновешен. Говард удерживает Хелен в доме, лишая возможности позвать на помощь или сбежать.
СтранаСША
Продолжительность1 час 17 минут
Год выпуска1952
ПроизводствоThe Filmakers, RKO Radio Pictures
Другие названия
Beware, My Lovely, Ai grija, draga mea, Attention, mon amour, Day Without End, Día sin fin, Escravo de Si Mesmo, Konta sto thanato, La jena di Oakland, One False Move, The Man, The Ragged Edge, Vigyázat, kedvesem!, Осторожней, моя милая, 優しき殺人者