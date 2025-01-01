Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Осторожней, моя милая
1 постер
Киноафиша Фильмы Осторожней, моя милая

Осторожней, моя милая

Beware, My Lovely 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

1918 год. Вдова Хелен Гордон спонтанно нанимает разнорабочего Говарда Уилтона для помощи по дому, но вскоре обнаруживает, что он опасен, параноидален и психически неуравновешен. Говард удерживает Хелен в доме, лишая возможности позвать на помощь или сбежать.
Страна США
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 1952
Производство The Filmakers, RKO Radio Pictures
Другие названия
Beware, My Lovely, Ai grija, draga mea, Attention, mon amour, Day Without End, Día sin fin, Escravo de Si Mesmo, Konta sto thanato, La jena di Oakland, One False Move, The Man, The Ragged Edge, Vigyázat, kedvesem!, Осторожней, моя милая, 優しき殺人者
Режиссер
Harry Horner
В ролях
Ида Лупино
Роберт Райан
Тейлор Холмс
Barbara Whiting
James Willmas
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
Опасные связи
Опасные связи
2024, США, ужасы, детектив, триллер
Ледяной предел
Ледяной предел
2025, США, триллер
Чтобы разобраться в отношениях Маринетт и Адриана, придется начать с конца: правильная хронология «Леди Баг и Супер-Кота»
22-й сезон «Анатомии страсти» начался с потерь: почему на самом деле ушла Амелия и когда она вернется
Лучший ужастик в истории по версии Мэтта Дэймона вышел ровно 50 лет назад: крови море, а вот убийцу не видно до последнего
Не просто умный и красивый: разбираем главный миф о Бэтмене — на самом деле у него есть суперспособности
«Мы не сомневались»: «Игра в кальмара» возвращается с новым сезоном уже в ноябре — 456 игроков опять сразятся за главный приз
Оставьте хотя бы Халка: в новом «Человеке-пауке» не будет героя, которого так все ждали — надежды на большой камбэк тают
«Маше и Медведю» такое и не снилось: Nickelodeon возрождает «Губку Боба» — на 626-й серии история только начинается
Почтальон Печкин наверняка прошел бы тест на 5/5, а вы? Вспомните фильм СССР по кадру с велосипедом
«Физкульт-привет!»: только фанаты «Джентльменов удачи» пройдут тест на знание 6 цитат из фильма
«Путешествие к бессмертию» оценили на 9 из 10, но у него все равно есть конкуренты: вот еще 4 сериала, которые затягивают не хуже
Украл, выпил, в тюрьму: «Лихие» — кто из героев реально сидел и чем кончили их прототипы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше