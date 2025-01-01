Меню
История одного преступления

Kenjû zankoku monogatari 18+
О фильме

Тогава выходит из тюрьмы и соглашается на крупное дело, которое предлагает его благодетель — 120 миллионов в инкассаторской машине. Эти деньги окупят любой риск, откроют любые двери, поставят на ноги сестру Тогавы, которая потеряла способность ходить в результате несчастного случая. Тогава набирает команду и берется за план, продуманный до мелочей.
Страна Япония
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1964
Производство Nikkatsu
Другие названия
Kenjû zankoku monogatari, Cruel Gun Story, Assalto ao Carro Blindado, История одного преступления, 拳銃残酷物語
Режиссер
Takumi Furukawa
В ролях
Jô Shishido
Чиего Матсубара
Тамио Кавадзи
Yûji Odaka
Minako Katsuki
Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
