Власть в Королевстве Роз захватил тиран Теофил, который озабочен только своим богатством. Народ изнывает от высоких налогов и ужасных законов, а многие вынуждены даже воровать еду, чтобы выжить. Мошенник Куба в поисках чего-либо съестного проникает в королевскую сокровищницу, где находит огромный сундук с золотом, откуда берет монету. Но вора обнаруживает охрана, и Куба вместе с другом Матеем бегут в соседнее Королевство Лилий. Там они случайно встречают принцессу Матильду — избалованную девушку, которая своими капризами тоже портит жизнь своим подданным. По иронии судьбы этой троице придется вместе отправиться в невероятное путешествие, во время которого они подружатся и смогут изменить к лучшему себя и жизнь в обоих королевствах.