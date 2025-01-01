Меню
Безумное королевство
1 постер
Безумное королевство

Rachanda 18+
О фильме

Власть в Королевстве Роз захватил тиран Теофил, который озабочен только своим богатством. Народ изнывает от высоких налогов и ужасных законов, а многие вынуждены даже воровать еду, чтобы выжить. Мошенник Куба в поисках чего-либо съестного проникает в королевскую сокровищницу, где находит огромный сундук с золотом, откуда берет монету. Но вора обнаруживает охрана, и Куба вместе с другом Матеем бегут в соседнее Королевство Лилий. Там они случайно встречают принцессу Матильду — избалованную девушку, которая своими капризами тоже портит жизнь своим подданным. По иронии судьбы этой троице придется вместе отправиться в невероятное путешествие, во время которого они подружатся и смогут изменить к лучшему себя и жизнь в обоих королевствах.

Страна Чехия
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2016
Бюджет €1 400 000
Сборы в мире $806 540
Производство Apfel Production, Frame100r, Apfel Production
Другие названия
Rachanda, Crazy Kingdom, Melnā meža karaļvalsts, Řachanda
Режиссер
Marta Ferencova
В ролях
Алес Билик
Болек Поливка
Ян Грушинский
Ольдржих Кайзер
Vlastimil Zavrel
Рейтинг фильма

4.2
10 голосов
4.2 IMDb
Безумное королевство
Кадры из фильма
