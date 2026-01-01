Селден Кларк, управляющий фабрики, хочет жениться на дочери владельца, Деборе, но она его отвергает. Когда отец неожиданно умирает, Дебора все же выходит замуж за Кларка. Во время медового месяца неожиданно появляется Патриция, бывшая девушка Кларка, которая рассказывает Деборе о том, что милый Кларк — совсем не такой, как кажется, и, скорее всего, отец Деборы умер по его вине. Кларк пытается убить Дебору, но ей удается бежать...
СтранаСША
Продолжительность1 час 32 минуты
Год выпуска1950
ПроизводствоUniversal Pictures
Другие названия
Woman in Hiding, L'araignée, Bodas sangrientas, A Mulher Perseguida, Dein Leben in meiner Hand, Det gäller mitt liv, Donna in fuga, En kvinde holder sig skjult, Entre o Amor e a Morte, Femeie în ascunziş, Femme aux abois, Frau auf der Flucht, Fugitive from Terror, In het nauw gedreven, Kuoleman portaat, Mujer oculta, Η ζωή μου κινδυνεύει, Женщина в бегах, 逃げる女