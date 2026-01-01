Оповещения от Киноафиши
О фильме

Селден Кларк, управляющий фабрики, хочет жениться на дочери владельца, Деборе, но она его отвергает. Когда отец неожиданно умирает, Дебора все же выходит замуж за Кларка. Во время медового месяца неожиданно появляется Патриция, бывшая девушка Кларка, которая рассказывает Деборе о том, что милый Кларк — совсем не такой, как кажется, и, скорее всего, отец Деборы умер по его вине. Кларк пытается убить Дебору, но ей удается бежать...
Страна США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1950
Производство Universal Pictures
Другие названия
Woman in Hiding, L'araignée, Bodas sangrientas, A Mulher Perseguida, Dein Leben in meiner Hand, Det gäller mitt liv, Donna in fuga, En kvinde holder sig skjult, Entre o Amor e a Morte, Femeie în ascunziş, Femme aux abois, Frau auf der Flucht, Fugitive from Terror, In het nauw gedreven, Kuoleman portaat, Mujer oculta, Η ζωή μου κινδυνεύει, Женщина в бегах, 逃げる女
Режиссер
Майкл Гордон
В ролях
Ида Лупино
Стефен МакНалли
Ховард Дафф
Peggy Dow
Джон Лайтел
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
