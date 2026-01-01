Исчезновение близкого друга и духовного спутника Мевляны, Шемса Тебризи, без единой оставленной зацепки, вызывает сильное беспокойство у него самого и его окружения. Что же произошло с Шемсом? Случилась ли несчастная случайность? Ушел ли он в уединение, как делал это раньше? Или, что ещё хуже — учитывая, что у него было столько же врагов, сколько и почитателей — он стал жертвой убийства?