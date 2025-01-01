Основано на романе Мишеля Бюсси: свежий детективный сериал цепляет с первой минуты – о матери, которая встречает копию мертвого сына

Кворру в «Трон: Арес» показали лишь мельком, но этого хватило: именно она появится в очередном сиквеле франшизы

Три зацепки и три разных места на карте России: зрители вычислили, где живут герои мультика «Маша и Медведь»

«Физкульт-привет!»: только фанаты «Джентльменов удачи» пройдут тест на знание 6 цитат из фильма

Украл, выпил, в тюрьму: «Лихие» — кто из героев реально сидел и чем кончили их прототипы

Осень – время утепляться: эти герои так и сделали – а вы вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с их шарфами (тест)

Не просто умный и красивый: разбираем главный миф о Бэтмене — на самом деле у него есть суперспособности

«Маше и Медведю» такое и не снилось: Nickelodeon возрождает «Губку Боба» — на 626-й серии история только начинается

«Ужаснее и сильнее»: Векна из «Очень странных дел» собран по лекалу культового монстра 80-х — и в пятом сезоне станет почти неуязвимым

Оставьте хотя бы Халка: в новом «Человеке-пауке» не будет героя, которого так все ждали — надежды на большой камбэк тают