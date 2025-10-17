Меню
1 постер
Национальная безопасность

Национальная безопасность

Улуттук коопсуздук 16+
О фильме

Фильм "Национальная безопасность" повествует о сложной судьбе Кыргызстана за последние 30 лет. Вернувшись с армии, Азат встречает друзей детства, вовлеченных в криминальную среду и попадает с ними в неприятную ситуацию. Решив дальше жить честной жизнью, он заканчивает учёбу и начинает работать в Службе безопасности. Страна переживает несколько революций, власть в руках коррупционеров и бандитов. Судьба сводит его с друзьями детства, построившими карьеру в криминальной среде.

Страна Кыргызстан
Продолжительность 2 часа 25 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 17 октября 2025
Дата выхода
17 октября 2025 Кыргызстан 16+
Режиссер
Медербек Жалилов
Рейтинг фильма

0.0
