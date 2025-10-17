Фильм "Национальная безопасность" повествует о сложной судьбе Кыргызстана за последние 30 лет. Вернувшись с армии, Азат встречает друзей детства, вовлеченных в криминальную среду и попадает с ними в неприятную ситуацию. Решив дальше жить честной жизнью, он заканчивает учёбу и начинает работать в Службе безопасности. Страна переживает несколько революций, власть в руках коррупционеров и бандитов. Судьба сводит его с друзьями детства, построившими карьеру в криминальной среде.
|17 октября 2025
|Кыргызстан
|16+