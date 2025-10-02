Меню
Постер фильма Minamahal
Киноафиша Фильмы Minamahal

Minamahal

Minamahal
Страна Филиппины
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 2 октября 2025
Дата выхода
2 октября 2025 ОАЭ 18TC
Производство Ninuno Media, Viva Films
Другие названия
Minamahal, Minamahal: 100 Bulaklak Para Kay Luna
Режиссер
Jason Paul Laxamana
В ролях
Andres Muhlach
Ashtine Olviga
Joko Diaz
Giselle Sanchez
Gene Padilla
8.8
8.8 IMDb
