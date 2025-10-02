Меню
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
1 постер
Minamahal
Напомним о выходе в прокат
драма
мелодрама
Страна
Филиппины
Продолжительность
1 час 57 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
2 октября 2025
Дата выхода
2 октября 2025
ОАЭ
18TC
Производство
Ninuno Media, Viva Films
Другие названия
Minamahal, Minamahal: 100 Bulaklak Para Kay Luna
Режиссер
Jason Paul Laxamana
В ролях
Andres Muhlach
Ashtine Olviga
Joko Diaz
Giselle Sanchez
Gene Padilla
Рейтинг фильма
8.8
Оцените
10
голосов
8.8
IMDb
