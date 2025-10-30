Меню
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Фильмы Украденный Караваджо

Украденный Караваджо

The Theft of the Caravaggio 18+
Билеты от 600 ₽
Страна Великобритания / Мальта
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2025
Производство Maltafilm, Valletta Pictures
Другие названия
The Theft of the Caravaggio
Режиссер
Joshua Cassar Gaspar
В ролях
Stephen Mintoff
Paul Kissaun
Elektra Anastasi
Matteo Caruana Bond
Tiana Formosa
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Расписание и билеты
Центр «Зотов»
20:30 от 600 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв

«Украденный Караваджо» в кинотеатрах

чт 30
Формат сеанса
Группировать сеансы
Условные обозначения
Центр «Зотов» г. Москва, ул. Ходынская улица, 2 стр. 1
2D, SUB
20:30 от 600 ₽
Полное расписание и билеты
