О фильме
Расписание
Персоны
К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 600 ₽
Украденный Караваджо
Украденный Караваджо
The Theft of the Caravaggio
18+
криминал
драма
детектив
Билеты от 600 ₽
Страна
Великобритания / Мальта
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2025
Производство
Maltafilm, Valletta Pictures
Другие названия
The Theft of the Caravaggio
Режиссер
Joshua Cassar Gaspar
В ролях
Stephen Mintoff
Paul Kissaun
Elektra Anastasi
Matteo Caruana Bond
Tiana Formosa
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино
Расписание и билеты
Центр «Зотов»
20:30
от 600 ₽
Полное расписание и билеты
30 октября
от 600 ₽
Все кинотеатры
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Центр «Зотов»
г. Москва, ул. Ходынская улица, 2 стр. 1
2D, SUB
20:30
от 600 ₽
Полное расписание и билеты
