Постер фильма Deemak
1 постер
Киноафиша Фильмы Deemak

Deemak

Deemak
Напомним о выходе в прокат
Страна Индия
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2025
Производство Wah Wah Productions
Другие названия
Deemak, Termite
Режиссер
Rafay Rashdi
В ролях
Bushra Ansari
Saman Ansari
Sonya Hussyn
Samina Peerzada
Faysal Qureshi
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

4.7
Оцените 10 голосов
4.7 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
