О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Рейтинги
9.2
Рейтинг IMDb: 9.2
Оцените
Дизель
Дизель
Diesel
боевик
драма
триллер
О фильме
Демонстрирует дизельную мафию и политику вокруг нее.
Дизель
Страна
Индия
Продолжительность
0 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
17 октября 2025
Дата выхода
17 октября 2025
ОАЭ
18TC
Производство
SP Cinemas, Third Eye Entertainment
Другие названия
Diesel
Режиссер
Shanmugam Muthusamy
В ролях
Каали Венкат
Сачин Кхедекар
Harish Kalyan
Dheena
Вивек Прасанна
Рейтинг фильма
9.2
15
голосов
9.2
IMDb
Отзывы о фильме
Трейлеры фильма
Дизель
Trailer
