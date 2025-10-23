Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Рейтинги
мало голосов
Оцените
2 постера
Пойду
0
Не пойду
0
Киноафиша
Фильмы
Vrusshabha
Vrusshabha
Vrusshabha
Напомним о выходе в прокат
боевик
драма
исторический
Пойду
0
Не пойду
0
О фильме
Что произойдет, если два заклятых врага из прошлой жизни возродятся как отец и сын в новом рождении?
Развернуть
Vrusshabha
teaser
teaser
Страна
Индия
Продолжительность
0 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
23 октября 2025
Дата выхода
23 октября 2025
ОАЭ
18TC
Производство
AVS Studios, Balaji Telefilms, Connekkt Media
Другие названия
Vrusshabha, Vrushabha
Режиссер
Nanda Kishore
В ролях
Моханлал
Neha Saxena
Рамачандра Раджу
Nayan Sarika
Рагини Двиведи
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма
Все трейлеры
Vrusshabha
Teaser
0
0
Все трейлеры
Все главные трейлеры на нашем канале
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Трон: Арес
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Глазами пса
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Лермонтов
Рецензия
Отзывы
2025, Россия / Грузия, биография
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Грабитель с крыши
Отзывы
2025, США, криминал, драма
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Опасные связи
Рецензия
Отзывы
2024, США, ужасы, детектив, триллер
Самая душевная комедия 2025 года: где бесплатно смотреть фильм «На деревню дедушке» с Юрием Стояновым
«Как спектакль в сельском клубе»: сериал «Желтый глаз тигра», может, и неплох, но его портит нелепая деталь
До такого даже Кэмерон не додумался: легендарный Хичкок едва не снял свой «Титаник» – идея была безумной, но запретили «наверху»
Мурманск в «Бенджамине Баттоне» снимали в Канаде – но сразу 2 момента здесь русские по-настоящему: «Оскар» фильму дали не зря
Новый сериал с Эклсом мог повторить успех «Сверхов», но его закрыли без объяснения причин: а ведь актер мечтал о нем с детства
Забудьте про «чуть-чуть перед сном»: во сколько часов обойдется вам финал «Очень странных дел» – и когда его смотреть
Не боялся хоббитов и Гэндальфа: лишь один герой «Властелина колец» внушал Саурону ужас — и этот страх его погубил
Угадаете, где снимали «След»? Колесили по одной области, постоянно возвращаясь в одни и те же места
Не так уж много серий, но зато какое наслаждение: сколько сезонов в сериале «Король Талсы»?
Странный незнакомец идет с вами в горы: Быков снял свой «Перевал Дятлова» - и все равно получились «Лихие»
Сейчас такое кино днем с огнем не сыщешь: 3 сильнейших фильма из «нулевых» — каждый обязателен к просмотру
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667