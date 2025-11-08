Меню
Постер фильма The Metropolitan Opera: La Bohème
1 постер
Киноафиша Фильмы The Metropolitan Opera: La Bohème

The Metropolitan Opera: La Bohème

The Metropolitan Opera: La Bohème
Страна США
Продолжительность 3 часа 29 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 8 ноября 2025
Дата выхода
8 ноября 2025 Германия
8 ноября 2025 Исландия Allowed
8 ноября 2025 Латвия U
8 ноября 2025 Сербия o.A.
Режиссер
Keri-Lynn Wilson
В ролях
Freddie De Tommaso
Keri-Lynn Wilson
Juliana Grigoryan
Heidi Stober
Лукас Мичем
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Отзывы о фильме
Кадры из фильма
