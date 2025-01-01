Меню
Киноафиша Фильмы Victoria Must Go

Victoria Must Go

Victoria må dø 18+
Страна Норвегия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2024
Бюджет 13 000 000 NOK
Сборы в мире $1 072 929
Производство På Film AS
Другие названия
Victoria må dø, Como Se Livrar de uma Madrasta, Hay que echar a Victoria, Victoria Maa Doe, Victoria måste bort, Victoria moet dood, Victoria muss weg, Victoria Must Go, Victoria peab lahkuma, 該死的薇多利亞
Режиссер
Gunnbjörg Gunnarsdóttir
В ролях
Mille Sophie Rist Dalhaug
Sverre Thornam
Ине Марие Вильман
Ине Марие Вильман
Мортен Свартвейт
Мортен Свартвейт
Лео Аджкик
Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
