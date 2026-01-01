Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Комментируй это» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Power Station
1 постер
Киноафиша Фильмы Power Station

Power Station

Power Station 18+
Напомним о выходе в прокат
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2025
Сборы в мире $28 488
Производство Dartmouth Films
Другие названия
Power Station
Режиссер
Хилари Пауэлл
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Флибубу
Флибубу
2025, Финляндия / Франция / Малайзия / Польша, приключения, анимация, комедия
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
2026, США, ужасы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше