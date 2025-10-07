Меню
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
1 постер
Antarktida 2050
Antarktida 2050
2050
документальный
Страна
Бельгия
Продолжительность
1 час 54 минуты
Год выпуска
2025
Премьера в мире
7 октября 2025
Дата выхода
7 октября 2025
Литва
Производство
Bargoens
Другие названия
2050
Режиссер
Кристоф Ван Ден Берг
В ролях
Hélène de Gerlache de Gomery
Alain Hubert
Eric Rignot
Simon Steffen
Рейтинг фильма
6.7
Оцените
10
голосов
6.7
IMDb
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
