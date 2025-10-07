«Подмену» от Гайдая заметите не сразу: Кремль в «Иван Васильевич меняет профессию» пришлось снимать в сотнях километров от Москвы

«Шурик так не сможет!» — кричал Гайдай: как за 40 рублей и три бутылки родилась машина времени в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»

Скорая смерть или память об отце? У татуировки Элли из «Одних из нас» смысл глубже, чем кажется

Не боялся хоббитов и Гэндальфа: лишь один герой «Властелина колец» внушал Саурону ужас — и этот страх его погубил

Угадаете, где снимали «След»? Колесили по одной области, постоянно возвращаясь в одни и те же места

«Треш-хоррор, предвосхитивший "Субстанцию"»: 3 фильма, после которых вы не заснете (и не всегда от страха) – если «Оно» и «Звонок» уже надоели

Странный незнакомец идет с вами в горы: Быков снял свой «Перевал Дятлова» - и все равно получились «Лихие»

Новый сериал с Эклсом мог повторить успех «Сверхов», но его закрыли без объяснения причин: а ведь актер мечтал о нем с детства

МакКонахи отказался проходить ДНК-тест: может выясниться, что его брат - Харрельсон, а отец - серийный убийца

Забудьте про «чуть-чуть перед сном»: во сколько часов обойдется вам финал «Очень странных дел» – и когда его смотреть