Постер фильма Antarktida 2050
1 постер
Киноафиша Фильмы Antarktida 2050

Antarktida 2050

2050
Страна Бельгия
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2025
Премьера в мире 7 октября 2025
Дата выхода
7 октября 2025 Литва V
Производство Bargoens
Другие названия
2050
Режиссер
Кристоф Ван Ден Берг
В ролях
Hélène de Gerlache de Gomery
Alain Hubert
Eric Rignot
Simon Steffen
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
