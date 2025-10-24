Меню
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
1 постер
Билеты от 600 ₽
Киноафиша
Фильмы
Пионеры японского авангарда
Пионеры японского авангарда
Japanese Avant-Garde Pioneers
18+
документальный
Билеты от 600 ₽
Страна
Франция / Япония
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2025
Производство
Circle Time Studio
Другие названия
Japanese Avant-Garde Pioneers
Режиссер
Амели Равалек
В ролях
Нобуёси Араки
Тацуми Хидзиката
Eikoh Hosoe
Юкио Мисима
Daido Moriyama
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.2
Оцените
10
голосов
7.2
IMDb
Смотреть в кино
Расписание и билеты
Центр «Зотов»
20:00
от 600 ₽
20:01
от 600 ₽
Полное расписание и билеты
24 октября
от 600 ₽
25 октября
от 250 ₽
Все кинотеатры
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
«Пионеры японского авангарда» в кинотеатрах
пт
24
сб
25
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Пионеры японского авангарда»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Центр «Зотов»
г. Москва, ул. Ходынская улица, 2 стр. 1
2D, SUB
20:00
от 600 ₽
20:01
от 600 ₽
Полное расписание и билеты
