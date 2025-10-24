Меню
Постер фильма Пионеры японского авангарда
1 постер Билеты от 600 ₽
Киноафиша Фильмы Пионеры японского авангарда

Пионеры японского авангарда

Japanese Avant-Garde Pioneers 18+
Билеты от 600 ₽
Страна Франция / Япония
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2025
Производство Circle Time Studio
Другие названия
Japanese Avant-Garde Pioneers
Режиссер
Амели Равалек
В ролях
Нобуёси Араки
Тацуми Хидзиката
Eikoh Hosoe
Юкио Мисима
Daido Moriyama
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Расписание и билеты
Центр «Зотов»
20:00 от 600 ₽ 20:01 от 600 ₽
Полное расписание и билеты
«Пионеры японского авангарда» в кинотеатрах

пт 24 сб 25
Центр «Зотов» г. Москва, ул. Ходынская улица, 2 стр. 1
2D, SUB
20:00 от 600 ₽ 20:01 от 600 ₽
Полное расписание и билеты
