Постер фильма Беспорядок, который мы создаем
1 постер
Киноафиша Фильмы Беспорядок, который мы создаем

Беспорядок, который мы создаем

Puinhoop 18+
О фильме

​После двадцати лет минимального контакта с матерью, у которой пограничное расстройство личности, Аллард Детигер вызван в полицию. Соседи его матери жалуются: дом полностью заброшен и ей немедленно нужна профессиональная помощь. С этого момента Аллард начинает следить за матерью неизбежно сталкиваясь с собственными детскими травмами. По мере того, как состояние его матери ухудшается, стены, которые он возвел между ними, исчезают. Снимая этот фильм Аллард решает честно посмотреть на себя и столкнуться с травмой, чтобы не передать ее своей маленькой дочери. Снимавшийся более 10 лет, «Беспорядок, который мы создаем» — это личный документальный фильм о борьбе ребенка за независимость от родителя, который его не отпускает.

Страна Нидерланды
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2022
Производство Selfmade Films, KRO-NCRV
Другие названия
Puinhoop, The Mess we Make
Режиссер
Allard Detiger
Рейтинг фильма

8.0
Оцените 10 голосов
8 IMDb
