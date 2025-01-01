​После двадцати лет минимального контакта с матерью, у которой пограничное расстройство личности, Аллард Детигер вызван в полицию. Соседи его матери жалуются: дом полностью заброшен и ей немедленно нужна профессиональная помощь. С этого момента Аллард начинает следить за матерью неизбежно сталкиваясь с собственными детскими травмами. По мере того, как состояние его матери ухудшается, стены, которые он возвел между ними, исчезают. Снимая этот фильм Аллард решает честно посмотреть на себя и столкнуться с травмой, чтобы не передать ее своей маленькой дочери. Снимавшийся более 10 лет, «Беспорядок, который мы создаем» — это личный документальный фильм о борьбе ребенка за независимость от родителя, который его не отпускает.