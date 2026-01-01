Документальный фильм рассказывает историю известного современного художника Дэвида Бромли. Сейчас Дэвид успешно совмещает все сферы своей жизни: творчество, карьеру, семью. Но так было не всегда: в его жизни были разные периоды, вплоть до попыток суицида. Дэвид Бромли обнаружил, что творчество помогает заглушать голоса в его голове и находить красоту в мире, «искусство спасло мне жизнь» — говорит он сам. В фильме мы оказываемся внутри жизни Дэвида, наполненной юмором, любовью и энергией.