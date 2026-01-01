Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Дэвид Бромли: свет после темноты
1 постер
Дэвид Бромли: свет после темноты

Дэвид Бромли: свет после темноты

Bromley: Light After Dark 18+
О фильме

Документальный фильм рассказывает историю известного современного художника Дэвида Бромли. Сейчас Дэвид успешно совмещает все сферы своей жизни: творчество, карьеру, семью. Но так было не всегда: в его жизни были разные периоды, вплоть до попыток суицида. Дэвид Бромли обнаружил, что творчество помогает заглушать голоса в его голове и находить красоту в мире, «искусство спасло мне жизнь» — говорит он сам. В фильме мы оказываемся внутри жизни Дэвида, наполненной юмором, любовью и энергией.

Страна Австралия
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2023
Сборы в мире $56 001
Производство 12:01 Productions, Cathartic Pictures, Mind the Gap Film Finance
Другие названия
Bromley: Light After Dark, Bromley, Light after Dark
Режиссер
Sean McDonald
Рейтинг фильма

8.4
Оцените 11 голосов
8.4 IMDb
