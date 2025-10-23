Пожилой пекарь Цюррер, разочарованный жизненным выбором своих взрослых детей, разрывает с ними отношения и покидает любимую пекарню - дело всей его жизни. Действие фильма происходит в Цюрихе, на колоритной улице Лангштрассе, где швейцарские и итальянские ремесленники живут вместе, создавая уникальный мир, состоящий из разных языков и традиций.
СтранаШвейцария
Продолжительность1 час 45 минут
Год выпуска1957
ПроизводствоGloriafilm A.G.
Другие названия
Bäckerei Zürrer, Bageri Zürrer, De verstoteling, Konditorei Zürrer, La boulangerie Zürrer, La panetteria Zürrer, Les fils du boulanger