Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Постер фильма Пекарня Цюррера
1 постер Билеты от 550 ₽
Киноафиша Фильмы Пекарня Цюррера

Пекарня Цюррера

Bäckerei Zürrer 18+
Билеты от 550 ₽

О фильме

Пожилой пекарь Цюррер, разочарованный жизненным выбором своих взрослых детей, разрывает с ними отношения и покидает любимую пекарню - дело всей его жизни. Действие фильма происходит в Цюрихе, на колоритной улице Лангштрассе, где швейцарские и итальянские ремесленники живут вместе, создавая уникальный мир, состоящий из разных языков и традиций.
Страна Швейцария
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1957
Производство Gloriafilm A.G.
Другие названия
Bäckerei Zürrer, Bageri Zürrer, De verstoteling, Konditorei Zürrer, La boulangerie Zürrer, La panetteria Zürrer, Les fils du boulanger
Режиссер
Курт Фрю
В ролях
Эмиль Хегечвайлер
Этторе Челла
Урсула Копп
Питер Брогле
Маргрит Винтер
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
Написать отзыв
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
19:30 от 550 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма

«Пекарня Цюррера» в кинотеатрах

чт 23
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Пекарня Цюррера»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 11 Октябрь
Арбатская
2D, SUB
19:30 от 550 ₽
Полное расписание и билеты
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Не принцесса, а злой монстр-полубог: во 2 сезоне «Асоки» должна вернуться Портман – но в роли Падме вы ее не увидите
Сюрприз от Кэмерона: уже в ноябре выйдет сразу два новых фильма, связанных с «Аватаром»
Ксеноморфы бывают разные – черные, серые, страшные: почему монстры в «Чужой: Земля» непохожи на классических Чужих
Зрители все поняли после второй части «Шрэка»: заточение Фионы в башне всегда было обманом
«Интерстеллар» даже не попал: вот какие фильмы XXI века действительно заслужили место в топ-5 Sci-Fi
Как звали Фею-крестную из «Шрэка»? Изначально она должна была появиться еще в первой части – и совсем в другом амплуа
Осторожно: вызывает острое желание устроить марафон! 5 коротких хоррор-сериалов, которые не захочется выключать до самого конца
Фанаты «Шрека» прозрели: на происхождение Чарминга все закрывали глаза — но теперь ясно, почему он называл себя принцем
Этого режиссера Нолан обожает, а Тарантино терпеть не может — он снял триллеры, от которых все до сих пор в восторге
Провалившийся фэнтези-фильм Гая Ричи снова в топе стриминга спустя 8 лет после релиза — картина точно понравится фанатам «Игры престолов»
«Где ты была, loca?»: фанаты выбрали 5 самых кринжовых цитат из «Сумерек» – у №1 752 голоса, и она не про «льва и овечку»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше