Постер фильма Как разбудить принцессу
Киноафиша Фильмы Как разбудить принцессу

Как разбудить принцессу

Jak se budí princezny 18+
О фильме

У короля Далимира и королевы Элишки рождается дочь Руженка. Но у королевы есть сестра — Мелани, занимающаяся чёрной магией, которая завидует их счастью. Она проклинает Руженку — когда принцессе исполнится 17 лет, она уколет палец и уснёт на многие века, а с ней заснет и всё королевство…
Страна Чехословакия
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 1978
Производство Filmové studio Barrandov
Другие названия
Jak se budí princezny, Prinzessin Dornröschen, Wie man Dornröschen wachküßt, Wie man Prinzessinnen weckt, Ako sa budia princezné, Come si svegliano le principesse, Comment on réveille les princesses, Csipkerózsika, Cum se trezește o prințesă, Hogyan ébresszük fel a királylányokat?, How to Wake a Princess, Jak budzi się pocałunkiem Śpiącą Królewnę, Jak się budzi królewny, Wie man Dornröschen wachküsst, Как разбудить принцессу, Как се събуждат принцеси
Режиссер
Вацлав Ворличек
В ролях
Иржи Совак
Владимир Меншик
Милена Дворска
Франтишек Филиповский
Marie Horáková
7.0
7 IMDb
Кадры из фильма
