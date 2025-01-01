Меню
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
1 постер
The Thinking Game
The Thinking Game
The Thinking Game
18+
документальный
фантастика
Страна
США
Продолжительность
1 час 24 минуты
Год выпуска
2024
Сборы в мире
$6 658
Производство
Across the Pond Productions, Reel As Dirt
Другие названия
The Thinking Game, Mõttemäng
Режиссер
Грег Кос
Режиссер
Грег Кос
Рейтинг фильма
7.6
Оцените
10
голосов
7.6
IMDb
